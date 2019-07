Commercio, aumento del credito al consumo: +8,8%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dati importanti, evidenziati da un'analisi condotta dagrazie ai dati messi a disposizione da. Lo stock relativo di prestiti delle famiglie ha raggiunto quotadi euro, con una crescita dirispetto all'anno precedente segnando un 8,8% rispetto all'anno precedente.Lavede la crescita maggiore dello stock di credito con un aumento di 1,4 miliardi in un anno, quasi il 20% dell'incremento nazionale, seguito dal(+810 milioni) e il(+591 milioni). Andamenti lenti, invece, per quanto riguarda le macro-aree dele nelleche segnano un +7,3%Ha parlato di questo dato anche il, che in merito ha questi dati ha evidenziato come "questa è un'evoluzione significativa, che conferma comepreferendolo ad altre forme di finanziamento. Si stanno diffondendo - continua il Vicepresidente - strumenti per favorire acquisti dilazionati anche per, come nei negozi di abbigliamento, che potrebbero avere un'efficacia per rilanciare le vendite in una fase difficile per il commercio"."Il credito al consumo - conclude Gronchi - potrebbe rivestire un, ma per la massima diffusione nelle piccole imprese serve un sostegno, per questo chiederemo al Governo lutilizzabile dalle micro e piccole imprese".