Commercio al dettaglio in ripresa. Effetto Black Friday e eCommerce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo conferma l, che ha pubblicato oggi i dati relativi alle vendite al dettaglio di novembre, mese che ha registrato un solido incremento sia rispetto al mese precedente sia rispetto allo stesso periodo dell'anno prima.A novembre 2018 , lehanno registrato unsia in valore sia in volume. La variazione positiva riguarda sia i(+0,3% in valore e +0,2 in volume) sia, in misura più ampia, i(+0,8% in valore e +1% in volume).(settembre-novembre), che registra una variazione non significativa in valore ed un aumento modesto dello 0,2% in volume.in valore e dell'1,8% in volume. Risultano in crescita sia le vendite di(+1% in valore e +0,2% in volume), sia, soprattutto, quelle di(+2,1% in valore e +3,0% in volume).Il dato risente positivamente del, come conferma ilregistrato dalla categoria(+11,7%), che viene letto assieme alla forte crescita del commercio elettronico (+22,4%).Fanno bene anche(+4,3%), assieme alle(+4,2%). Le flessioni più marcate si registrano invece per Cartoleria, libri, giornali e riviste (-2,5%) e Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-0,8%).L'analisi a livello di canale distributivo evidenzia che la+1,8% le vendite), a scapito dei piccoli dettaglianti (-0,1%), mentre(+22,4%).