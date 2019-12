Commercianti non convinti da ripresa fiducia famiglie e imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che la ripresa dellaregistrata dall'Istat a dicembre sia l'inizio di unae ritengono che la sola ripresa di questo mese. Nessuna "novità" quindi né "ventata di ottimismo" sulle prospettive dei crescita dell'economia italiana."I dati relativi a dicembre, pur segnalando un miglioramento diffuso del sentiment, non possono essere letti come una chiara indicazione d'inversione positiva del ciclo delle aspettative - ha sottolineato- l'osservazione dei climi in serie storica lunga suggerisce che la fstaziona suie quella delleè ai".ha precisato quindi che "è con questo capitale fiduciario chesia per la ripresa economica sia per la finanza pubblica".Secondo"la ripresa di dicembre non basta a cancellare l'incertezza di famiglie ed imprese", in quanto "leono ancora relegate in un'area se non proprio di pessimismo di"."Il comparto del, inoltre - afferma - segnala una, mentre i piccoli negozi restano ancora a guardare e sono più incerti"., per questo si tratterà veramente di rilanciare le capacità di intervento sull'economia per creare maggiori prospettive di crescita", ha concluso Confesercenti.