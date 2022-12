Commercialisti, La Porta: "Professionisti pronti ad affiancare le imprese no profit al cambiamento"

(Teleborsa) - "Il mondo del no profit ha visto, negli ultimi anni, la crescita esponenziale di enti non commerciali quali associazioni, imprese sociali e società sportive, inducendo il Legislatore ad intervenire attraverso diversi provvedimenti normativi finalizzati a creare una disciplina quanto più uniforme per tutti i protagonisti del Terzo Settore. Il profondo intervento di riforma, ancora in itinere, che coinvolge tutto il settore del no profit, impone un immediato adeguamento sia formale che operativo di ogni ente non commerciale; il modus operandi con il quale venivano, in passato, gestite le associazioni appare, ad oggi, obsoleto. In tale contesto, i professionisti devono essere preparati per guidare queste realtà nell'adeguamento alle nuove normative". È quanto ha dichiaratonel corso delpromosso dall'"Un evento di assoluto rilievo per la formazione dei professionisti – ha aggiunto– al quale seguirà un secondo appuntamento il prossimo 19 dicembre sul tema "Codice terzo settore: Nuovi adempimenti ed analisi normativa" ed in quella sede presenteremo il programma delle attività formative per l'anno 2023". Sulle criticità del percorso normativo sì è soffermato Raffaele Ianuario, consigliere dell'Ordine partenopeo: "Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo Settore, che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore, è attivo dal 23 novembre 2021. Da quella data è passato un anno e ancora oggi gli operatori del settore, così come i professionisti che li affiancano, sono in balia di dubbi interpretativi e, soprattutto operativi, legati agli adeguamenti statutari per l'iscrizione al Registro"."Con la nascita del Registro unico Nazionale e con il suo iniziale popolamento in trasmigrazione (ODV e APS) –ha dettosi sta consolidando sempre di più l'attuazione della riforma del terzo settore. Siamo entrati oramai nel pieno di un processo che necessita di una adeguata preparazione da parte dei commercialisti".Il notaioha parlato della costituzione e adeguamento degli enti del terzo settore per garantire il controllo dei requisiti necessari ed una veloce iscrizione al registro Unico Nazionale.