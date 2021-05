31 Maggio 2021

(Teleborsa) - Giovani commercialisti pronti per un nuovo scatto avanti della professione: supportare le PMI italiane nel percorso di crescita operando come veri e propri advisor finanziari. E' questa una delle priorità indicate dall'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, che afferma "crediamo che le aziende abbiano bisogno di adeguare i propri modelli di business per poter sfruttare tutte le nuove opportunità dei mercati, ma per farlo serve il supporto di professionisti specializzati e al passo coi tempi".

A questo scopo, Matteo De Lise, presidente dell'UNGDCEC, ha firmato oggi a Roma la partnership con il gruppo UCapital, nato con la mission di diventare il più importante gruppo fintech in Europa, che comprendefra l'altro il primo social network economico e finanziario al mondo, UCapital24, quotato sulla Borsa di Milano. Presto sarà lanciata la nuova app dedicata all'Unione realizzata da UCapital24. Una app innovativa che, oltre a tutte le funzionalità classiche di condivisione di informazioni con i propri associati, permetterà agli iscritti di comunicare e interagire con una chat e un social network dedicato e postare tutte le operazioni che richiedono la ricerca di investitori in Private Equity e Venture Capital.

"Per rispondere alle sfide del futuro sarà fondamentale formarsi e posizionarsi sul mercato non più come semplici esperti contabili e fiscali, ma anche come veri e propri advisor finanziari", afferma De Lise, aggiungendo "sarà una RevolUnione che cambierà radicalmente il modo di essere professionisti".

La partnership prevede un programma di affiliazione alla UCapital Investment, che consentirà ai commercialisti di diventare partner ed offrire ai clienti opportunità di crescita con operazioni di M&A, quotazioni in borsa, ricerca investitori e consulenza finanziaria. Inoltre, tutti gli affiliati saranno supportati dal gruppo con strumenti digitali e Fintech all'avanguardia, che porteranno i giovani commercialisti a competere con i più importanti advisor internazionali.

"In Italia c'è poca cultura finanziaria e conoscenza delle dinamiche internazionali, ma in compenso c'è un know how dalle potenzialità di crescita enorme" evidenzia Gianmaria Feleppa, fondatore del gruppo UCapital, aggiungendo "con questa partnership siamo certi di dare un contributo importante al Sistema Paese, consentendo alle imprese di tutto il territorio nazionale, tramite i loro commercialisti che con UCapital diventeranno dei veri advisor finanziari, di ottenere tutto ciò che serve per sfruttare il proprio potenziali".