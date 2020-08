© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Definire 'incredibile' il corporativismo manifestato dai commercialisti è grave e preoccupante, poiché manifesta una totale mancanza di comprensione del nostro messaggio. L'onorevoleche sostiene il Governo, invece di prendere atto dei problemi oggettivi sollevati dai professionisti, esprime con queste parole considerazioni che, a nostro avviso, non fanno che rendere ancora più evidente la distanza siderale che separa una certa politica dalla quotidianità di imprese e professionisti". È quanto afferma ilcommentando le parole di Mancini."In piena– spiega De Lise – è stata emanata una enorme quantità di normative, che hanno avuto molteplici ricadute su imprese e professionisti. Lesono aumentati, non diminuiti, circostanza che sembra essere stata non adeguatamente considerata dal deputato. Un carico di lavoro extra che abbiamo affrontato per non sfilacciare ulteriormente il tessuto economico del Paese, ma che è stato reso più gravoso dalle normative annunciate prima di essere emanate e da provvedimenti contenenti criticità operative non risolte con la dovuta tempestività". In questo scenario, per il presidente dell'Ungdcec "quello dei commercialisti non è un capriccio corporativo e non è una carenza organizzativa interna degli studi. Si tratta invece – evidenzia De Lise – di una diretta conseguenza dell'attività politica del Governo sostenuto da Mancini".Al centro della questione vi è la(concessa l'anno scorso per un problema con gli ISA) che – sottolinea De Lise – "nasce dalle nostre difficoltà operative, ma anche dalla mancanza di liquidità da parte delle imprese. Non è certo un capriccio". Pertanto, secondo il presidente dei giovani commercialisti, il deputato del Pd ha mosso"per il solo fatto di aver avanzato richieste che in un Paese come il nostro dovrebbero essere scontate e naturali, mentre invece siamo sempre più vittime di una complessità dilagante del sistema e di una miopia organizzativa tale da fissare, in un anno tanto complesso,che vanno a complicare ulteriormente un calendario fiscale che da anni chiediamo di modificare. Questi disagi, non solo nostri ma di tutti i contribuenti, – ha concluso De Lise – sono ormai così forti che ci hanno portato, per la seconda volta nella storia e non certo a cuor leggero, alla