(Teleborsa) - "Ancora una volta ci ritroviamo ostaggio di uno strumento barbaro come il, modalità che permetterà l'emanazione di altri bandi o bonus, e a cui come categoria professionale ci opponiamo strenuamente. Si lascia, infatti, che le concrete possibilità per migliorare il Paese e renderlo più efficiente e competitivo vengano decise dal caso, in base ad un principio non meritorio. Non si tiene conto delle reali potenzialità dei progetti, dello sviluppo territoriale, di una diligente programmazione degli investimenti. Un azzardo per imprese e professionisti, costretti a giocare al dito più veloce del west". Questa la denuncia che arriva dal"Non è più ammissibile – spiega De Lise – che a una valida progettualità venga preferito un meccanismo arbitrario, reso tra l'altro ancor più iniquo dalla disomogeneità di connessione che contraddistingue il territorio nazionale. Per questo,in quanto svilisce la classe imprenditoriale di questo Paese, già messa in ginocchio dalla pandemia, e la nostra categoria professionale che in questi mesi è stata in prima linea a sostegno delle aziende e dei cittadini, e il cui lavoro meticoloso non può esser legato alle logiche di un sadico cronometro. Eliminare il Click Day, dunque, per far ripartire in modo meritocratico il nostro Paese".