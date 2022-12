Commercialisti, a gennaio ripartiranno le attività della Scuola Aldo Sanchini

(Teleborsa) - Inizierà il prossimola diciannovesima edizione delper la preparazione dell'esame di Stato per conseguire il titolo di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, nell'ambito delle attività dellaQuest'anno il corso è organizzato congiuntamente da: Cagliari, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Roma Rieti e Viterbo. Restano invece immutate rispetto alle edizioni degli anni precedenti la regia della Fondazione Telos, braccio operativo dell'Ordine di Roma per le attività formative, e la collaborazione con l", che fin dalla prima edizione del corso contribuisce in modo determinante alla realizzazione dell'iniziativa."Se otto ordini si sono uniti per organizzare questo corso – evidenzia, presidente dell'Odcec di Roma – è perché sono convinti che i giovani siano il futuro della nostra professione e che la loro adeguata formazione sia fondamentale non solo per il loro successo ma anche per il successo degli studi in cui operano. I giovani professionisti rappresentano infatti una opportunità per ampliare le competenze degli studi e per portarvi all'interno sensibilità, esperienze e prospettive nuove".Lanegli anni ha modificato la sua, "e oggi - spiega Calì - permette agli iscritti di formarsi anche dal luogo di lavoro o da casa, azzerando così il tempo perso per gli. Le lezioni, infatti, sono online. Abbiamo iniziato a farlo durante la pandemia e oggi, assecondando la richiesta degli iscritti, continuiamo".La durata è didivise in, attraverso i quali i partecipanti possono approfondire con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche i principali temi dell'attività professionale ed oggetto delle prove dell'esame di Stato. Le lezioni inizieranno il 9 gennaio per terminare il 9 ottobre 2023 secondo un calendario che prevede due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Sono aperte le iscrizioni sul sito della Fondazione Telos.presidente della Scuola Aldo Sanchini, afferma: "Il corso abbraccia gran parte delle materie che vengono affrontate durante l'esame di Stato. Abbiamo cercato un approccio pratico, scegliendo professionisti che svolgono l'attività professionale e che vengono affiancati da docenti universitari. E poi riteniamo fondamentale la partecipazione, tra i relatori, di funzionari dell'Agenzia delle Entrate e magistrati, figure con cui i professionisti si interfacciano praticamente ogni giorno. Insomma, un approccio a 360 gradi per formare i commercialisti di oggi e di domani".