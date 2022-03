Comer, Palmieri: concentrati su integrazione Walterscheid, forte respiro in USA

(Teleborsa) - "Il 2021 è stato un anno impegnativo. Abbiamo chiuso a dicembre un'acquisizione importante, dimensionalmente rilevantissima, che ci ha consentito di passare il miliardo di euro di fatturato. Inoltre, il gruppo tedesco Walterscheid era il nostro competitor principale nel settore Agri (sistemi di ingegneria destinati a macchine agricole, ndr). Questo ci ha consentito comunque di fare un anno importante e di fatto di comunque mantenere la marginalità a dei buoni livelli". Lo ha detto a Teleborsa Stefano Palmieri, CFO di Comer Industries, a margine dell'Investor Conference "Mid & Small in London 2022", organizzata da Virgilio IR e Mediobanca.

La società - quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza - ha chiuso il 2021 con ricavi consolidati pro-forma (come se l'acquisizione di Walterscheid Powertrain Group fosse avvenuta il 1° gennaio 2021) a 1,05 miliardi di euro: 563,4 milioni per Comer Industries (+42,2% rispetto all'anno prima) e 485,1 milioni per Walterscheid (+22,0% a/a).





Il chief financial officer spiega che l'operazione di M&A "a livello geografico ci dà un forte respiro sul mercato americano, in cui Walterscheid era molto forte, e sicuramente completa il mercato europeo, dando una maggiore rotondità al Core Europe. Chiudiamo l'anno con oltre 3.500 persone, di cui circa il 70% circa sono in Core Europe, il 15% negli Stati Uniti e il 15% in Far East".

A una domanda su potenziali nuove operazioni di M&A, anche di dimensioni più contenuta, Palmieri ha risposto: "Nel breve termine siamo concentrati sull'integrazione, che sta procedendo in maniera organica e naturale. Sicuramente l'occhio sul mercato c'è sempre".

Il gruppo si trova a fare i conti con un 2022 complicato dal punto di vista macroeconomico e geopolitico, e quindi si mostra piuttosto cauto sull'outlook. "Comer Industries ha dichiarato un impatto relativamente limitato sulle vendite in Russia e negli altri due paesi coinvolti nelle situazioni speciali di questo momento - spiega il manager - Abbiamo meno del 2% di fatturato, non abbiamo posizioni creditizie rilevanti e non abbiamo impatti sulla supply chain".