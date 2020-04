Comer Industries, via libera assemblea al bilancio

(Teleborsa) - L'Assemblea di Comer Industries ha approvato il bilancio della Capogruppo chiusosi al 31 dicembre 2019 con un utile netto di 16,3 milionie la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,35 Euro per azione.



Nella stessa sede l'Assemblea ha nominato il Collegio sindacale che resterà in carica per il triennio 2020-2022 ed ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare acquisti e disposizioni di azioni proprie. © RIPRODUZIONE RISERVATA