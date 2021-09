Comer Industries, Stefano Palmieri nominato nuovo CFO

1 Minuto di Lettura

Martedì 28 Settembre 2021, 15:00







(Teleborsa) - A partire dal primo novembre 2021, Stefano Palmieri assumerà il ruolo di CFO di Comer Industries, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato Matteo Storchi.



Lo fa sapere la stessa società con una nota sottolineando che, nel corso degli ultimi quindici anni di esperienza, Palmieri ha avuto modo di gestire numerose operazioni di M&A, sia in Italia che all'estero, curandone le successive fasi di integrazione anche dal punto di vista dei processi e dei sistemi informativi.



La nomina di Stefano Palmieri si inserisce nel percorso di crescita intrapreso dal Gruppo: a luglio il Gruppo ha infatti sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di WPG Holdco, società capogruppo di Walterscheid Powertrain Group, leader nel settore dell'Off-Highway (componenti e sistemi di azionamento per il settore agricolo, industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie), presente in 75 Paesi con un fatturato pari a 396 milioni di euro.



Dall'operazione, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al verificarsi di determinate condizioni, sta nascendo un Gruppo internazionale tra i principali leader mondiali nella meccanica nel settore agriculture.



A partire dal 30 settembre si concluderà la collaborazione con l'attuale CFO Cristian Grillenzoni.