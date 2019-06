Comer Industries, siglato contratto finanziamento di 80 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Comer Industries ha sottoscritto un contratto per una nuova linea di credito del valore di 80 milioni di EuroIl finanziamento accordato a Comer Industries, lo scorso 21 giugno, da BNL Gruppo BNP Paribas e Crédit Agricole ItaliaL'operazione è stata conclusa ad un, aumentato di un margine che può variare in funzione dei parametri economico finanziari di performance della società previsti nel contratto di finanziamento.Nell'ambito dell'operazione di finanziamento BNL Gruppo BNP Paribas è banca agente e arranger, Crédit Agricole Italia è banca arranger."La finanza è uno strumento imprescindibile per sostenere la crescita delle aziende" – sottolinea il-. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di guidare il mercato, non di seguirlo. In questa prospettiva, è fondamentale migliorarsi continuamente. Per farlo, abbiamo bisogno di partner pronti a vincere insieme a noi questa sfida"".