Comer Industries, assemblea approva bilancio e dividendo da 0,50 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Comer Industries, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha approvato il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 con un utile netto di 15.883.788,69 di euro, unitamente alla proposta formulata dal CdA di distribuire un dividendo di 0,50 euro per azione. I soci hanno anche autorizzato il consiglio di amministrazione ad effettuare acquisti e disposizioni di azioni proprie, oltre ad approvare il progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di WPG Holdco B.V. in Comer Industries S.p.A.

"Il contesto macroeconomico e geopolitico è ancora instabile ma noi, in Comer Industries, continuiamo a dimostrare non solo solidità con una chiara idea di futuro, una strategia efficace e prodotti che rispondono alla domanda di mercato, ma soprattutto il nostro impegno per continuare a essere un player di riferimento a livello internazionale - ha commentato il presidente e CEO Matteo Storchi - Il bilancio approvato oggi è lo specchio di quello che siamo: una realtà solida e sana, con una chiara ed efficace strategia e una leadership basata su credibilità e innovazione".

Il dividendo andrà in pagamento il prossimo 4 maggio 2022 (payment date), con data stacco 2 maggio 2022 (ex-date) e record date 3 maggio 2022.