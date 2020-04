Come si viaggerà nella Fase 2: al via la sperimentazione a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per tutta la durata del viaggi,, la possibilità disu autobus e tram ma anche una, cioè costi diversi a seconda della fascia oraria.Sono alcune delle ipotesi contenute in una, visionata dall'Ansa, per la. Oltre all'obbligo di indossare Dpi, il ministero sta vagliando diverse azioni, in particolare per, a partire da percorsi a senso unico in modo dastraordinarie sui mezzi e mantenimento delle distanze anche indove saranno obbligatorie guanti e mascherine per tutta la durata del volo; e ancorain partenza e arrivo.Allo studio anche i, cioè dei segni, sui mezzi pubblici perin modo da garantire il distanziamento e, con l'ausilio di telecamere e personale di bordo per monitorare i flussi. Massimo due passeggeri, o uno solo se non ha la mascherina nel caso dei servizi di trasporto non in linea, come taxi.A partireper la ripartenza dei viaggi sui mezzi pubblici per la Fase 2.In alcune stazioni della metro saranno effettuate lein base alle fasce orarie: inoltre è prevista una segnaletica a terra per il mantenimento delle distanze. Stessi controlli per i bus dove ci saranno dei contapasseggeri e personale a bordo addetti al controllo.Al momento si studia un, ovvero 30 utenti sul bus e circa 300 sui vagoni della metro. Allo studio anche la possibilità die sopratutto, maggiori, ovvero bici e monopattini.Più complessa ma altrettanto fondamentale sarà la: si avvierà infatti anche la realizzazione immediata di corsie preferenziali e si sta valutando di ridurre le fermate per rendere le corse più rapide.