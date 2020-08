Come sarà la società post Covid? Ce lo raccontano oVer Edizioni e Censis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: dalla finanza all'economia, dal modo i vivere alle relazioni interpersonali con pesanti impatti sul mondo del lavoro. Probabilmente, non tornerà tutto come prima, ma come cambierà il modo di vivere?Lo raccontano, che hanno avviato una collaborazione per capire, attraverso la pubblicazione di saggi, ricerche e rapporti sempre attuali, come è destinata a cambiare la vita delle persone.La Collana si apre con l'analisi dell'impatto del Covid sued, tutti ambiti che hanno subito gli effetti "dirompenti" della pandemia. Titoli che ilha sviluppato insieme al sindacato, a, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management e alla, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura.ha quindi voluto divulgare le ricerche con l'obiettivo di proporre nuove strategie di rilancio del sistema Paese."La nostra casa editrice vuole analizzare l'attualità basandosi su ricerche e studi qualificati grazie alla collaborazione con il Censis" spiega, fondatore della oVer Edizioni, ricordando l'importanza di temi quali il lavoro e la riscoperta del ruolo dell'agricoltura.Il Rapporto, curato da UGL e Censis, analizza l'impatto che l'emergenza sanitaria ha avuto sulle famiglie, le soluzioni attivate per superare questa fase, il rischio che crescano le disuguaglianze, la preoccupazione per il lavoro, che vede il 57,1% delle persone pessimista sul proprio avvenire.Il volume, in collaborazione con Tendercapital, mete in luce invece la spaccatura intergenerazionale e le disuguaglianze fra gli over 65 di oggi - in buona salute, solidi economicamente, con vite appaganti - ed i giovani che sono privi di prospettive.La ricerca, condotta con Enpaia, racconta il valore economico e sociale dell'agricoltura, che può rappresentare un motore per la ripresa: il 96,1% degli italiani reputa l'agricoltura un settore importante per l'econmia, l'86,5% ritiene che sia fonte di posti di lavoro ed il 90,9% che sia utile alla promozione turistica dei territori.