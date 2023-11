Come risparmiare sulle bollette (in vista del nuovo rialzo sul gas). Forno, frigorifero, lavatrice: i consigli

Nuovo rialzo in arrivo per le tariffe del gas. Domani 3 novembre l’Arera certificherà il terzo rincaro consecutivo delle tariffe del gas. Secondo le stime di Nomisma Energia famiglie e imprese dovranno mettere in conto per le bollette di ottobre, il mese appena alle spalle, un rincaro di circa l’8%. Di qui la richiesta accorata al governo, e ribadite un po’ da tutte le associazioni dei consumatori, di prorogare il mercato tutelato con le tariffe fissate dall’Arera in scadenza al 10 gennaio. Solo così, dicono i rappresentanti dei consumatori, si può limitare il rischio di nuove impennate improvvise in inverno a carico di famiglie già penalizzate da due anni di caro-energia.