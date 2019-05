Comdata, Canturi sarà eletto Presidente e Zunino nuovo AD

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti del Gruppo, controllato dal fondo d'investimento The Carlyle Group, prevista per la data del 3 Giugno, sarà chiamata aper il triennio che va dal 2019 al 2021 ed eleggeregià Amministratore Delegato del Gruppo,Massimo Canturi lavorerà a stretto contatto con ilanch'egli appena investito, coordinando assieme le attività del Consiglio di Amministrazione e curando la governance, le strategie di espansione commerciale e le opportunità di M&A, nonché l'esecuzione del Business Plan di Comdata.Massimo Canturi, Presidente del Gruppo ha dichiarato: "Negli ultimi anni, Comdata Group ha completato un eccezionale percorso di business, diventando uno dei principali player di mercato del BPO CRM in Europa. Oggi siamo presenti in 22 paesi e operiamo in più di 30 lingue, attraverso 50.000 persone.Alessandro Zunino ha aggiunto: "Entrare in Comdata come nuovo Amministratore Delegato di Gruppo è un'incredibile opportunità per guidare il cambiamento che il settore delle Customer Operation sta affrontando".