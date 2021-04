15 Aprile 2021

(Teleborsa) - Comal, società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare e quotata su AIM Italia, ha annunciato una nuova commessa da 7,6 milioni di euro. Oggi è stato infatti sottoscritto un contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Mazara del Vallo (Sicilia).

L'impianto, con una capacità installata di oltre 60 MWp, sarà realizzato nei prossimi otto mesi per un'importante utility francese, sottolinea Comal in una nota.

"Questa ulteriore acquisizione consolida la posizione di Comal, confermandola leader di mercato in Italia nella realizzazione di grandi impianti fotovoltaici utilityscale", ha commentato Alfredo Balletti, amministratore delegato della società. "Con questa operazione, che segue quella comunicata lo scorso marzo relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in provincia di Enna per un valore della commessa di oltre 21 milioni di euro e una capacità installata di oltre 40 MWp, si rafforza inoltre la nostra presenza in Sicilia", ha aggiunto.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)