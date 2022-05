Comal firma contratto per impianto fotovoltaico a Montalto di Castro

Giovedì 5 Maggio 2022, 20:30







(Teleborsa) - Comal, società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha concluso un nuovo contratto con un importante energy investor per un impianto fotovoltaico a terra da 41,4 MWp, compresa la realizzazione della sottostazione in Alta Tensione, per un importo di 30,4 milioni di euro.



L'impianto sarà realizzato con formula EPC-M a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, l'inizio dei lavori è pianificato nel secondo semestre del 2022 e l'ultimazione nel primo semestre del 2023.

"Con molta soddisfazione iniziamo la collaborazione con un nuovo investitore nel settore solar energy. Il parco fotovoltaico da realizzare a Montalto di Castro potrà sviluppare un'importante capacità generativa in un'area ove abbiamo già installato diversi impianti di media e grande taglia - ha commentato Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal -. Siamo orgogliosi della nuova acquisizione che contribuisce alla costante crescita di Comal e al rafforzamento della primaria posizione nell'ambito dell'impiantistica fotovoltaica".