Comal, contratto per maxi impianto fotovoltaico a Viterbo

Giovedì 16 Giugno 2022, 13:01







(Teleborsa) - Comal, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha siglato un nuovo contratto che prevede la realizzazione completa (Balance of Plant) di un impianto fotovoltaico a terra da 166 MWp in provincia di Viterbo per un importo di oltre 24 milioni di euro. L'impianto sarà il più grande finora costruito in Italia, ha affermato l'azienda, con l'inizio delle attività che è pianificato già alla fine di giugno 2022 e il completamento entro marzo 2024.



L'ordine è stato assegnato alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese fra Comal e un gruppo di quattro imprese locali. Nell'ambito dell'ATI il 76% del valore contrattuale è riservato a Comal che inoltre svolgerà il ruolo di mandataria. Grazie alla nuova acquisizione il portafoglio ordini di Comal alla data odierna ammonta a circa 147 milioni di euro.



"Siamo molto orgogliosi per l'aggiudicazione di questo ordine - ha commentato l'AD Alfredo Balletti - La posizione di Comal nel settore fotovoltaico è ancor più rafforzata e incrementa la crescita e gli ottimi risultati conseguiti".