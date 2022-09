Comal, accordo quadro con Enel Green Power per impianti fotovoltaici

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha siglato un(Gruppo Enel) per la realizzazione dia una potenza massima complessiva di 287 MW, per unimporto massimo dia cui si aggiungono 3,2 milioni di euro per il servizio opzionale di manutenzione (O&M) valido per 3 anni sull'intero perimetro nazionale.L'accordo quadro è stato, soggetto consortile partecipato pariteticamente da COMAL e BOFFETTI, società attiva dal 1982 nelle soluzioni energetiche all-in-one. All'interno della joint venture, le partecipanti opereranno sinergicamente ognuna per le proprie competenze specifiche: COMAL per quanto attiene l'EPC e l'O&M e BOFFETTI per le sottostazioni elettriche.Nell'ambito dell'accordo quadro sono statiper la realizzazione di, il primo da 55 MWp per 27 milioni di euro, il secondo da 13 MWp per circa 9,7 milioni di euro. Entrambi da realizzareLa nuova acquisizione contribuisce a consolidare ed incrementare l'attualedi euro per il prossimo biennio.