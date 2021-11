Comal, accordo con Enel Green Power per realizzazione impianti fotovoltaici

(Teleborsa) - Comal, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha siglato un Accordo Quadro con Enel Green Power (la società del Gruppo Enel che si occupa di energia da fonti rinnovabili) per la realizzazione di impianti fotovoltaici per un importo fino a 40 milioni di euro con opzione servizio OEM per ulteriori 3,2 milioni di euro. È prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 88 Mw nel Centro-Nord Italia negli esercizi 2022–2023, prorogabili di un ulteriore anno.

"Siamo molto soddisfatti per aver concluso l'accordo con il più grande energy player a livello nazionale che ha deciso di affidarsi a noi per realizzare impianti nel prossimo biennio - ha commentato Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal - Una scelta quella di Enel che conferma le capacità tecniche del Gruppo. Continua così il nostro percorso di crescita che ci colloca ai vertici del settore delle realizzazioni impiantistiche fotovoltaiche, uno sviluppo esponenziale frutto di intenso e proficuo lavoro commerciale e realizzativo".

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)