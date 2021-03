11 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Enel X ha inaugurato oggi assieme a Volkswagen Italia, la prima area a Roma per la ricarica ultrafast dei veicoli elettrici. Si tratta delle prime quattro di questo genere in Italia, frutto del progetto Central European Ultra Charging, cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito della call Connecting Europe Facility Transport 2017. "Roma è pronta per essere una città del futuro?", ha chiesto Teleborsa alla Sindaca di Roma Virginia Raggi presente all'inaugurazione.

"Roma è pioniera da questo punto di vista", ha affermato la prima cittadina della Capitale, aggiungendo "stiamo diventando una città sempre più smart e sempre più sostenibile, che guarda all'elettrico".

"Oltre a queste ricariche super veloci - ha spiegato Raggi - stiamo infrastrutturando la città con, proprio per consentire di modificare il nostro parco auto e diventare sempre più elettrici".

"Accanto all'elettrico è sempre in aumento la mobilità in sharing, sia auto sia biciclette e monopattini", ha affermato la Sindaca di Roma, ricordando che nel 2020 si sono registrate oltre 2 milioni di corse con mezzi sharing. "Questo vuol dire che il futuro è già qui", ha concluso.