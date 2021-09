Colgate-Palmolive positiva dopo un upgrade

1 Minuto di Lettura

Lunedì 20 Settembre 2021, 18:45







(Teleborsa) - Modesto guadagno per Colgate-Palmolive, che avanza dello 0,24% in un mercato colpito da venite generalizzate.



A fare da assist alle azioni contribuisce l'upgrade giunto da Deutsche Bank che ha alzato il giudizio sul titolo a "buy" dal precedente "hold" e incrementato il target price a 86 dollari dagli 84 indicati in precedenza.



Comparando l'andamento del titolo con l'S&P 100, su base settimanale, si nota che Colgate-Palmolive mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,81%, rispetto a -2,7% dell'S&P 100).



Lo scenario tecnico di Colgate-Palmolive mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 76,03 USD con area di resistenza individuata a quota 77,02. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 75,64.