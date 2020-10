Coldiretti su Covid e ristorazione: arriva bonus salva Made in Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laè uno dei settori, con unper l'intero 2020. Lo rivelano i dati Ismea che tengono in considerazione la crisi economica, il crollo del turismo e il drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall'emergenza sanitaria.Secondo le elaborazioni di, c'è un drastico, per esempio colazioni, pranzi e cene fuori casa%. Questa riduzione ha colpito conl'intera filiera agroalimentare, causando mancati acquisti di cibi e bevande, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, passando per formaggi, salumi, frutta e verdura. Inoltre, ildel 12 ottobre prevede che ristoranti e bar, ma già, che implica la possibilità di lavorare fino alle 24 solo per i locali dotati di tavoli.Ed è proprio per provare a far rialzare questo settore ormai in ginocchio che Il, con un contributo aa favore di ristoranti e agriturismi in difficoltà per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari.La Coldiretti ha inoltre sostenuto lodi euro, nel 2020, da destinare a interventi di, verdure e ortofrutticoli freschi, in difficoltà per effetto del calo dei consumi. Questo settore ha registrato, infatti, un, durante la fase più acuta della pandemia, con una riduzione media del 6% nel primo semestre, stando ai dati Ismea.Da rilevare anche leper sostenere l'avvio di nuove imprese da parte die la possibilità di utilizzo delle risorse non impiegate per la riduzione volontaria della produzione di uve per il rafforzamento della misura della decontribuzione previdenziale, già prevista anche per il settore vitivinicolo e per il sostegno dei vini Ddp e Igp.