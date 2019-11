Coldiretti, spesa di Natala da 140 euro a famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È la stima di Coldiretti che sottolinea come il dato sia in linea con quello dell'anno precedente.L'analisi, basata della Xmas Survey della Deloitte, è stata resa nota adove è stato organizzato il primo appuntamento nazionale dedicato al Natale a tavola, la tradizione più radicata nella cultura degli italiani.– sottolinea la Coldiretti – è, dove gli spagnoli sono al vertice della classifica con una spesa di 173 euro a famiglia e in fondo ci sono i portoghesi con appena 107 euro.I prodotti acquistati – spiega Coldiretti – andranno ad arricchire il, la tavola più importante dell'anno, e la, dove sarà protagonista il pesce.Le festività natalizie sono anche un momento per gratificarsi ai fornelli e, magari, organizzare show cooking per gli amici: non a caso un trend che si sta affermando – afferma la Coldiretti – è la, spesso legati al territorio, anche pere garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa.Accanto ai tradizionali luoghi di acquisto dei cibi delle feste un crescente successo viene così rilevato per i mercati degli agricoltori di Campagna Amica che per le festività si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura dove spesso – conclude la Coldiretti – si realizzano anche show cooking degli agrichef per aiutare la riscoperta delle ricette natalizie del passato.