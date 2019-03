Coldiretti, senza pioggia inquinamento in città e campi a secco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La, oltre a causare l'innalzamento dei livelli di particelle inquinanti nell'aria delle grandi città,. L'annuncio arriva direttamente dalla, impegnata a commentare il superamento dei limiti sulla qualità dell'aria, che ha prodotto divieti in molte città italiane., infatti, i, dove sembra essere iniziata la stagione estiva., inoltre, sono state: dal 33% del Maggiore al 15% dell'Iseo fino al 9% del lago di Como.Dunque, illa, dato che le riserve idriche sono necessarie allo sviluppo delle colture nei prossimi mesi caldi. Inoltre, l'associazione ha evidenziato come il caldo atipico abbia risvegliato molte specie di piante, provocando la fioritura anticipata delle stesse, e sottoponendole all'annunciato ritorno del freddo che potrebbe produrre danni incalcolabili per la produzione.