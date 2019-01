© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e con il "picco stagionale" ormai vicino arrivano iper combattere a tavola gli effetti di maltempo e gelo, ovvero malesseri, batteri e virus, in occasione del brusco abbassamento delle temperature lungo tutta la Penisola., a partire dall'utilizzo nella dieta di arance, clementine, limoni e mandarini, agrumi ricchi di Vitamima C.E' scientificamente provato – spiega Coldiretti -e non c'è dubbio che l'alto contenuto di questa vitamina negli agrumi, ma anche nei kiwi, ha un effetto benefico contro le scorie (radicali liberi) che "annientano" l'organismo e che sono prodotte, proprio dal nostro corpo, in grandi quantità proprio nel periodo invernale.i. Se contro mal di gola sono da sempre consigliati i gargarismi con succo di due limoni diluiti in mezzo bicchiere d'acqua e sale, contro il raffreddore basta tagliare un limone in due, versarne un po' di succo nel palmo della mano e aspirarlo.In caso di gola infiammata sono utili anche. Per la raucedine il toccasana è un centrifugato di carote fresche e un cucchiaino di miele da bere durante la giornata.E se si aggiungono problemi bronchiali,. E per la convalescenza, nessun dubbio, mangiare pomodori crudi molto maturi o berne il succo aiuta – precisa la Coldiretti – a tornare presto in forma.Nella dietaché contengono ferro e sono ricchi di fibre che aiutano l'organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le funzioni intestinali.