© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2020 dell'con ilsale a oltreil drammatico crack annuale delladegli italiani con un crollo del 12% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge dal report su "Covid, la sfida del cibo" realizzato da Coldiretti/Fondazione Divulga in occasione dell'Assemblea della"L'Italia riparte dagli eroi del cibo" con la relazione del presidente nazionalee la partecipazione del presidente del Consiglioe del Ministro per gli Affari Europei"Il maggior tempo trascorso a casa a cucinare – ha sottolineato Coldiretti in una nota – ha determinato un aumento della(+7%) che però non compensa il crollo nellache ha praticamente dimezzato il volume di affari (-48%). Una drastica riduzione dell'attività che pesa sulla vendita di molti prodotti, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco mentre in alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale in termini economici."Una situazione di sofferenza che porterà a fine anno ad una perdita diper ladi oltre 9,6 miliardi solo per i mancati acquisti in cibi e bevande da parte della ristorazione", ha sottolineato l'Associazione."A questo si aggiunge - sottolinea la Coldiretti - la crisi drammatica del settoreMade in Italy che ha pagato un conto da oltre 1,5 miliardi di euro per le perdite causate della pandemia per i limiti a matrimoni, eventi e cerimonie, con la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, dai vivai ai negozi". In difficoltà anche l', un settore in cui Coldiretti ha stimato un calo di almeno il 65% del fatturato annuale, e l'italiano per effetto del crollo delle quotazioni riconosciute agli allevatori "a sostegno delle quali occorre al più presto intervenire per non arrivare alla chiusura".Crisi generata dal Covid che porterà a tagliare di un terzo ididegli italiani con una riduzione del 31% della spesa rispetto allo scorso anno ed un valore medio che scende a 82 euro per famiglia, secondo l'indagine Coldiretti/Fondazione Divulga. "Il risultato è che il 2020 fa segnare la spesa più bassa per le tavole di Natale degli italiani da almeno un decennio anche se – ha sottolineato la Coldiretti – resistono i prodotti nazionali simbolo del tradizionale appuntamento con cali contenuti che vanno dal -15% per lo spumante al -4% per i panettoni mentre crolla dell'80% lo champagne".