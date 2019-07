Coldiretti, milioni di danni a causa del maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Weekend nero per l'agricoltura italiana, secondo quanto riportano i dati della. Nell'ultima ondata di, che ha caratterizzato i giorni scorsi e in maggior parte il fine settimana, sono statiprovocati all'agricoltura a causa della devastazione di centinaia di ettari che, nella provincia di, trova i danni più ingenti.La situazione, come emerge dal monitoraggio della Coldiretti, è, con tutta la parte della, così come i disagi creati alle strutture agrituristiche. La, a causa dei chicchi che si abbattono su verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta che creano danni irreparabili alle coltivazioni, èdagli agricoltori.La tendenza alla, si evidenzia con una più elevata frequenza di manifestazioni violente che compromettono le coltivazioni nei campi, con danni per oltrein un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture nelle campagne.