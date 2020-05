Coldiretti: Italia prima in Europa per valore aggiunto agricoltura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Italia, con un, nel 2019 si è collocata al primo posto della classifica europea superando la Francia (31,3 miliardi) mentre più distanziata, in terza posizione, è risultata la Spagna (26,6 miliardi) seguita dalla Germania (21,1 miliardi).Lo rende noto la Coldiretti sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento dell'economia agricola nel 2019. In Italia, si legge in una nota dell'Associazione, è statosul totale di 188,7 miliardi di euro nel 2019. Oggi l'agricoltura è anche la più green d'Europa, con 300 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola,, e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari".Nonostante questo, prosegue la nota,dove in vetta alla classifica ci sono al primo posto la Francia, seguita da Germania e Spagna."I primati del made in Italy a tavola realizzati grazie asono un riconoscimento del ruolo del settore agricolo per la crescita sostenibile del Paese", ha affermatonel sottolineare che "occorre dunque salvaguardare un settore chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare soprattutto in un momento in cui con l'emergenza Covid -19 il cibo ha dimostrato tutta la sua strategicità".