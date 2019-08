© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con il caldo che sta contraddistinguendo l'estate italiana, si da il via alla "". Nella penisola italiana, secondo un'analisi di, la produzione è inrispetto allo scorso anno per un totale che sfiora iper il frutto nazionale più consumato nel nostro Paese.L'Italia è altra i paesi produttori della, dove la produzione è stimata ined in. Al primo posto laha visto undella produzionementre insi è verificato unAndamento del raccolto vario, in tutta Italia, visti anche iin alcune regioni del Nord: stabile in(991 mila tonnellate) dove vengono prodotte la metà delle mele italiane, mentre un calo aDiversificata l'offerta di mele, con bendall'UE:Dop,Igp,Igp,Igp,Cuneo Igp. Importanti per il successo delle mele anche le, che può mettere il frutto nella lista dei "farmaci naturali".