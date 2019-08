Coldiretti, Ferragosto fuori porta per due italiani su tre

(Teleborsa) - Bilancio tutto sommato positivo, quello rilevato da Coldiretti, che ha evidenziato come più di due italiani su tre (68%) ha trascorso il Ferragosto fuori casa, fra località balneari o in montagna. In occasione dell'inizio del primo controesodo estivo con il bollino giallo per venerdì e rosso il sabato e la domenica, sia la mattina che il pomeriggio, per il traffico in direzione delle grandi città.



La spiaggia è stata la meta più gettonata, ma anche l'agriturismo ha segnato un 7% in più rispetto allo scorso anno, scelto da circa 450mila persone. Circa 10,6 milioni di italiani hanno trascorso Ferragosto fra le mura domestiche, mentre per 5,6 milioni è stata una giornata come le altre, passata anche al lavoro.