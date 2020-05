Coldiretti: "Fermare speculazioni su prezzi"

Ultimo aggiornamento: 19:18

(Teleborsa) -perdi rifornire le dispense di casa con cibo e bevande eÈ la richiesta del Presidente della Coldirettinell'per fare il punto sulle misure in campo con ilcontro gli effetti dell'emergenza coronavirus."È fondamentale – sottolinea Prandini -per bloccare ogni tentativo di speculazione a danno dei consumatori e degli agricoltori che devono poter continuare a produrre per difendere la sovranità alimentare del Paese in un momento di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali"."Nelle campagne in questo momento a molte nostre imprese – precisa Prandini - vengonomentre ledal burro (+2,5%) ai formaggi +2,4%), dal latte (+4,1%) ai salumi (+3,4%) fino alle carni (+2%) secondo gli ultimi dati Istat ad aprile".Da qui la richiesta die ridare fiato al mercato. Secondo una stima Coldiretti, lacon il valore dei mancati acquisti in cibi e bevande per la preparazione dei menu che sale a 5 miliardi per effetto del lockdown prorogato al primo giugno.Il lungo periodo di chiusura – sottolinea ancora la Coldiretti – sta, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nele sui quali gravano anche le difficoltà all'esportazione con molti Paesi stranieri che hanno adottato le stesse misure di blocco alla ristorazione.