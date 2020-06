© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il crollo delle attività diha avuto una valanga sull'agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato diper i mancati acquisti in cibi e bevande. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti della riduzionedel fatturato nella ristorazione nelle prime, stimato daLe difficoltà nella ripartenza pesano su molte imprese dell'agroalimentareche trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo, la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale diNonostante la riapertura permane una situazione di difficoltà nei locali per una diffidenza diffusa, per la chiusura degli uffici con loe perSi spera ora - continua Coldiretti - che il via libera allo sconfinamento tra regioni e la riapertura delle frontiere possano alimentare nuovi flussi turistici nelle città d'arte, nelle località di mare, in montagna e nelle campagne dove sono in difficoltà i 24mila agriturismi che però grazie agli ampi spazi, sono forse "idove è più facile ancheper difendersi dal contagio fuori dalle