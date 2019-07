Coldiretti, deflazione del 30% sul prezzo della frutta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La denuncia di, nel commentare i datisull'inflazione a Giugno, è dura e preoccupante. Gli agricoltori starebbero facendo i conti in molte aree del Paese con una difficile produzione, a causa delle condizioni climatiche, oltre a subire un aumento dei prezzi al consumo dellorispetto allo scorso anno.Secondo Coldiretti, gli agricoltori, subiscono una deflazione delrispetto allo scorso anno sul prezzo dei frutti. Per ottimizzare la spesa, ottenere il miglior rapportoe aiutare il territorio e l'occupazione, il consiglio della Coldiretti è quello di verificare l'origine nazionale ed acquistare solo, aiutando così il proprio territorio comprando direttamente dagli agricoltori nei mercati o in fattoria.In un momento di difficoltà bisognerebbe compiere un atto dia favore degli agricoltori oltre ad un aiuto al proprio benessere per combattere il grande caldo con il consumo di alimenti, come le, leed in generale la, indispensabili per la salute e per mettersi in forma.