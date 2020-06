Coldiretti: con sanzioni Russia persi 1,2 miliardi per Made in Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le esportazioni agroalimentariinhanno perso oltrenegli ultimi sei anni a causa dell'embargo che ha colpito una importante lista di prodotti europei con il divieto all'ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce.È quanto emerge da una analisi dellasugli effetti della decisione dell'Unione Europea di prorogare per altri sei mesi lealla Russia che hanno portato il presidente Vladimir Putin a decidere l'embargo con decreto n. 778 del 7 agosto 2014 e più volte rinnovato come ritorsione.Si tratta di unper l'Italia e l'Unione Europea ed è importante – sottolinea la Coldiretti - che si riprenda la via del dialogo soprattutto alla luce delle tensioni legate alla Brexit, ai dazi americani e agli effetti negativi su economia ed occupazione provocati dall'emergenza coronavirus.– spiega la Coldiretti – è l'unico settore colpito direttamenteche ha portato al completo azzeramento delle esportazioni in Russia dei prodotti presenti nella lista nera, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano, dal prosciutto di Parma a quello San Daniele, ma anche frutta e verdura.Al danno diretto delle mancatein Russia si aggiunge – continua la Coldiretti – ladella diffusione sul mercato russo di prodotti di imitazione che non hanno nulla a che fare con ilrealizzati in Russia (Parmesan, mozzarella, robiola, ecc) o nei Paesi non colpiti dall'embargo come scamorza, mozzarella, provoletta, mascarpone e ricotta Made in Bielorussia, ma anche salame Milano, Parmesan e Gorgonzola di produzione Svizzera e Parmesan o Reggianito di origine brasiliana o argentina.Il– continua la Coldiretti – riguarda anche laitaliana in Russia che, dopo una rapida esplosione, rischia di essere frenata per la mancanza degli ingredienti principali.Un blocco dunque gravoso per l'Italia che – conclude la Coldiretti - deve affrontare i primi segnali di difficoltà provocati dall'emergenza coronavirus.