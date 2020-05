© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laanche per far fronte a una perdita di fatturato che per l'industria turistica del nostro Paese hanell'ultimo trimestre per effetto dell'È il calcolo dellasulla base dei dati Istat nel commentare positivamente le linee guida sul turismo europeo annunciate dal presidente della Commissione EuropeaL'impatto economico fra marzo, aprile e maggio – sottolinea la Coldiretti - è stato drammatico con l'A pagare il conto più salato è l'alimentare con il cibo che – conclude la Coldiretti - è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa 1/3 della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche.