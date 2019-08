© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una, quella elaborata dal, nell'ambito dello scontro sugli aiuti al settore aeronautico che coinvolge l'americana Boeing e l'europea Airbus. Secondo lavi sono benitaliane presenti in questa lista: dopo la decisione del Presidente degli USA Donaldsui dazi del 10% il rischio è unsul commercio internazionale.Nell'agenda dellac'è un atteso intervento che dovrebbe riguardare. Una iniziativa che potrebbe scongiurare. Nella black list ad essere maggiormente colpiti sono nell'ordine la, l'e la. Il settorefaranno pagare all'Italia il conto più salato dei tre paesi. In gioco ci sono settori di punta dell'agroalimentare nazionale in USA, come ilche ha un valore di esportazioni didi euro ed è il prodotto maggiormente colpito,le cui esportazioni sono state pari a, conLa denuncia diè verso la mossa protezionista alla lobby delalimentare che, solo in USA, fatturadi euro, con l'imitazione che colpisce, presenti nella "black list" a stelle e strisce. In termini quantitativi c'è lacon 1,89 miliardi di chili all'anno, seguita dalcon 204 milioni di chili e dalcon 26 milioni di chili. In realtà solodi tipo italiano consumatimentre il resto è realizzato sul suolo americano.