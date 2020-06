Coldiretti, a maggio persi 31 milioni di turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ammontano aitaliane e straniereper effetto dell'emergenzache ha praticamente azzerato i flussi dei viaggiatori come pesanti effetti sull'economia.È quanto emerge da una analisi dellasulla base dei dati Istat dalla quale si evidenzia che, senza l'attesa riapertura tra regioni e alle frontiere ai turisti,come evidenziano anche i dati di Confcommercio.a maggio è stato infatti drammatico cone unadalla Coldiretti in quasiper l'alloggio, la ristorazione, il trasporto e lo shopping che ha colpito bar, ristoranti e negozi.con il cibo che - sottolinea la Coldiretti - è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa 1/3 della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche.La stessa Coldiretti ha stimato. Come rileva l'Associazione la ripresa procede con grande rilento anche per il turismo nelle campagne con grandi difficoltà per l'offerta di alloggio mentre l'attività di ristorazione è ridotta al minimo.