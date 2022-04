Coima Res vola e si avvicina a prezzo Opas Evergreen

Giovedì 28 Aprile 2022, 11:30







(Teleborsa) - Balzo a due cifre per Coima Res che all'inizio della seduta non è riuscita a fare prezzo sulla notizia che Evergreen ha lanciato un'Opas a 10 euro per azione (con un premio del 38,5% rispetto al valore medio del titolo dell'ultimo anno).



L'operazione è finalizzata al delisting. Evergreen, società detenuta da Qatar Holding per il 97% e da Manfredi Catella per il 3%, offre 10 euro per ogni azione Coima Res; in alternativa, offre 1 azione BidCo non quotata per ogni azione Coima Res portata in adesione all'offerta, fino a un massimo del 25% del capitale.



Al momento il titolo tratta in rialzo del 20,73% a 9,9 euro.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coima Res rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



La tendenza di breve di Coima Res è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 9,92 Euro e supporto a 9,88. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 9,96.