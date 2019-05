COIMA RES, risultati finanziari stabili nel 1° trimestre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di COIMA RES ha approvato i risultati trimestrali al 31 marzo 2019.mentre l'EBITDA è salito del 5,6% anno su anno ad Euro 5,5 milioni.In termini di struttura finanziaria, la società che gestisce un portafoglio di immobili di alta qualità ha volutamente scelto di mantenere un livello diPer quanto riguarda il portafoglio attuale, COIMA RES valuterà ulteriori cessioni su base opportunistica volte ad aumentare l'esposizione a Milano ed a bilanciare la concentrazione dei conduttori.Continuerà ao dato il suo potenziale di crescita e la relativa resilienza durante i cicli. La selezione degli investimenti porrà l'accento sugli asset office Core e Core +."Nel primo trimestre del 2019 siamo stati attivi sia nella stipula di nuovi contratti di locazione sia nelle cessioni - ha commentato, Fondatore e Amministratore Delegato di COIMA RES - . Durante il periodo, abbiamo inoltre portato avanti il progetto Corso Como Place che è previsto completarsi nel 2020 e per il quale siamo in discussioni avanzate con vari potenziali conduttori. Le prospettive del segmento uffici a Milano rimangono positive sia per gli investimenti che per le locazioni, elementi che sostengono l'attrattiva del nostro portafoglio che è ora collocato per il 90% a Milano e per il 40% a Porta Nuova".Poco mosso il titolo a Piazza Affari: +0,26%.