Coima Res, investitore coreano acquisisce 50% nel complesso Vodafone

(Teleborsa) - Meritz Financial Group ha acquisito (attraverso un trust Coreano) una quota del 50% nel complesso Vodafone da Coima RES. Meritz Financial Group è una holding finanziaria basata in Corea del Sud, con una capitalizzazione di borsa pari a Euro 1,6 miliardi ed un attivo consolidato pari a Euro 40 miliardi.Il, acquistato da Coima RES nel 2016,. Il complesso è la sede delle attività italiane di Vodafone ed è completamente affittato con un WALT di oltre 7 anni.(un premio del 4% rispetto al prezzo di acquisizione e del 2% rispetto all'ultima valutazione), ovvero un EPRA Initial Yield del 6,1% ed un levered IRR del 13% (unlevered IRR dell'8%). COIMA RES continuerà a beneficiare del cash flow e dell'upside relativo al complesso Vodafone per la sua quota del 50%.L'operazione consiste nel: rimborso da parte di Coima RES di un finanziamento pari a Euro 130 milioni e la stipula di un nuovo finanziamento con durata di 5 anni per un ammontare equivalente ed a condizioni economiche comprabili; la contribuzione del complesso Vodafone e del nuovo finanziamento ad un nuovo fondo chiamato COIMA Core Fund VIII in cambio del 100% delle units del fondo e la vendita del 50% delle units del fondo da parte di Coima RES all'investitore Coreano per Euro 44 milioni.Coima RES continuerà a consolidare il complesso Vodafone grazie alla governance che dà a Coima RES controllo sulle decisioni principali, con l'investitore Coreano in qualità di partner finanziario. Il nuovo fondo sarà gestito da COIMA SGR senza costi addizionali per Coima RES., ha commentato: "L'operazione dimostra la capacità della piattaforma COIMA di fare squadra con primari investitori internazionali oltre che supportare la valutazione del portafoglio di Coima Res, aumentandone il grado di diversificazione. L'operazione genera risorse per ulteriori acquisizioni a Milano dove abbiamo già il 90% del nostro portafoglio".