Coima Res, Evergreen lancia Opas a 10 euro per azione

(Teleborsa) - Evergreen ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas), finalizzata al delisting, su tutte le azioni ordinarie di Coima Res, gruppo immobiliare fondato da Manfredi Catella.

Evergreen è una società per azioni detenuta da Qatar Holding per il 97% e da Coima Holding di Coima GP, società controllata indirettamente da Catella per il 3%. Le parti che agiscono di concerto porteranno in adesione all'offerta il 41,4% del capitale.

Obiettivo strategico dell'operazione: accelerare la crescita del portafoglio immobiliare di Coima Res nel segmento degli immobili ad uso ufficio e commerciale, facendo leva sulla crescente domanda di edifici di qualità e sostenibili.

Evergreen ha messo sul piatto 10 euro per ogni azione Coima Res, con un premio del 38,5% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi dei prezzi ufficiali nei 12 mesi precedenti; in alternativa, offre 1 azione BidCo non quotata per ogni azione Coima Res portata in adesione all'offerta, fino a un massimo del 25% del capitale.

Evergreen punta a ottenere adesioni pari ad almeno il 95% del capitale e ottenere il delisting "soglia parzialmente rinunciabile purché le adesioni siano pari ad almeno il 66,7% del capitale".