Coima Res chiude il 2018 con NAV in forte crescita, dividendo 0,30 euro

(Teleborsa) - Coima Res chiude l'esercizio 2018 con un utile netto in crescita del 60% a 46,3 milioni di euro, mentre il NAV è cresciuto di quasi il 10% a 421,6 milioni (pari ad 11,71 euro per azione). Dividendo proposto per il 2018 in crescita dell'11,1% ad 0,30 euro per azione.



In base all'Asset Management Agreement tra COIMA RES e COIMA SGR e alla luce dei positivi risultati finanziari e industriali conseguiti da COIMA RES nel 2018, la società corrisponderà una promote fee complessiva di 2,55 milioni di euro a COIMA SGR ed ai suoi key managers. I meccanismi ed i tempi del pagamento saranno comunicati a tempo debito da COIMA RES



I canoni lordi sono cresciuti del 5,9% ad 36,3 milioni nel 2018 (da Euro 34,2 milioni nel 2017) principalmente per il contributo di Monte Rosa e di Tocqueville. © RIPRODUZIONE RISERVATA