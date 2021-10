Cofle presenta domanda di preammissione a Borsa Italiana

Martedì 26 Ottobre 2021, 19:00

(Teleborsa) - Cofle, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, ha presentato a Borsa Italiana, in data odierna, la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana (EGM) e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 13 euro e 17 euro per azione; la capitalizzazione pre-money della Società sarà compresa tra 65 milioni di euro e 85 milioni di euro. Gli azionisti della Società hanno destinato il 15% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share qualora non venga raggiunto dalla Società la soglia di risultato relativa all'EBITDA Adjusted per l'anno 2021: 13 milioni di euro (EBITDA TARGET).

L'operazione prevede l'assegnazione di warrant a favore di coloro che abbiano sottoscritto o acquistato azioni in IPO (nel rapporto di 1 warrant per ogni 4 azioni) e a favore di selezionati amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate.

E' previsto che gli azionisti di Cofle concedano al Global Coordinator una opzione di acquisto di azioni sino ad un controvalore massimo di 2,25 milioni di Euro, e corrispondenti a circa il 15% del numero di Azioni oggetto del Collocamento Privato, allo scopo di coprire l'obbligo di restituzione rinveniente dall' Opzione di Over Allotment nell'ambito del Collocamento Privato (l'"Opzione Greenshoe"). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

La fase di bookbuilding è prevista tra il 2 Novembre e l'8 Novembre.

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha riportato un Valore della Produzione consolidato pari a circa 38,0 milioni di euro con una percentuale di export pari all'81% . Nel medesimo periodo, l'EBITDA IFRS 16 Adj. consolidato è stato pari a 8 milioni di euro e l'EBITDA Margin al 21,1%. Al 1H 2021 il Patrimonio Netto consolidato era pari a 11,8 milioni di euro.

Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato: "Muoviamo oggi il primo passo verso la quotazione in Borsa, certi che sia il percorso migliore per accrescere e consolidare il nostro posizionamento competitivo nel mercato, sia nazionale che internazionale. Riteniamo che la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan ci permetterà di poter disporre di importanti risorse per potenziare e migliorare la nostra capacità produttiva e l'attività di Ricerca e Sviluppo, consentendoci così di accelerare il lancio di nuovi prodotti e sistemi innovativi ad alto valore aggiunto, nonché l'acquisizione di nuovi clienti".

Nel processo di quotazione Cofle è assistita da Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Thymos Business & Consulting S.r.l. in qualità di Advisor Finanziario, da TP ICAP Midcap e Banca Intermobiliare S.p.A. in qualità Joint Lead Manager, da Grimaldi Studio Legale in qualità di Consulente Legale, da BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Studio Facchin Assi S.a.s. in qualità di Consulente per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali, da BDO Tax S.r.l. Stp in qualità di Consulente Fiscale, da CDR Communication S.r.l come Consulente della Società in materia di Media Relation e da Benedetti&Co S.R.L. in qualità di Consulente Strategico del Gruppo.