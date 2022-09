Cofle, operativa nuova filiale Cofle France

(Teleborsa) - Cofle comunica che è operativa la nuova filiale commerciale francese, Cofle France, che avrà l'obiettivo di aumentare la penetrazione nei mercati Francese, Spagnolo, Portoghese, del Maghreb e Benelux, aree oggi presidiate direttamente dall'Italia.nella società francese, per i prossimi tre anni, è di Euro 1,5 milioni e ha l'obiettivo di far crescere il fatturato sia della linea di Business OEM, che produce sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium dell'automotive, sia nella linea di Business After Market, specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore automotive., un'area strategica dal punto di vista commerciale (qui sono presenti infatti i principali produttori Agritech mondiali), e sarà guidata da Stéphane Lèfrere, manager dalla comprovata esperienza e profonda conoscenza del mercato; inizialmente sarà affiancato da due esperti manager francesi, specialisti rispettivamente del settore OEM e AM.Cofle France rafforzerà ulteriormente l'organizzazione del Gruppo Cofle, affiancandosi alle 2 filiali commerciali (Cina e USA) e alle 6 strutture commerciali e produttive localizzate in Italia (1), Turchia (3), India (1) e Brasile (1).