Cofle, fatturato 2021 aumenta del 44% a 53 milioni di euro

(Teleborsa) - Cofle ha registrato un fatturato consolidato preliminare del 2021, non sottoposto a revisione legale, pari a 53,1 milioni di euro, in crescita del 43,5% rispetto ai 37 milioni di euro del 2020. Lo afferma in una nota il gruppo quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles. "Chiudere il 2021, anno strategico per l'azienda, caratterizzato dallo sbarco sul mercato EGM, con un fatturato preliminare in forte crescita rispetto all'anno precedente, è per noi motivo di grande soddisfazione", ha commentato l'AD Walter Barbieri.

"Anche il 2022 è iniziato in maniera più che soddisfacente, i dati prospettici del portafoglio ordini clienti per il primo quarter dell'anno confermano una crescita in linea con le previsioni del nostro piano industriale - ha aggiunto - In particolare, nel corso di quest'anno partiranno le produzioni legate a due importanti progetti: l'accordo con INEOS Automotive per la fornitura di componenti auto per il nuovo fuoristrada 4x4 INEOS Grenadier e per i nuovi trattori di bassa potenza conformi alla normativa Stage V, ovvero, il regolamento europeo che definisce nuove linee guida e limiti alle emissioni dei gas dei motori delle macchine agricole".

"La sua entrata in vigore è oramai consolidata e le grandi multinazionali si trovano a modificare la motorizzazione dei trattori - conclude Barbieri - Cofle, con la sua produzione all-in-house e le sue soluzioni customizzate, è pronta ad intercettare le nuove richieste dei clienti con una gamma di prodotti meccatronici specificatamente progettati per queste esigenze".