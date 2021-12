Cofle, Banca Profilo inizia copertura con giudizio "BUY"

(Teleborsa) - Banca Profilo ha iniziato la copertura sul titolo di Cofle, gruppo quotato dallo scorso 11 novembre su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 19,2 euro per azione, mentre il giudizio sul titolo è "BUY". Attualmente, Cofle si posiziona a 14,42 con una discesa dell'1,64%.

Gli analisti pensano che Cofle sia destinata ad espandere ulteriormente la propria attività nei prossimi anni, con una strategia di crescita basata su alcuni pilastri fondamentali: aggiornamento della logistica per ridurre il time to market; fare leva sui propri impianti produttivi per servire la promettente forte crescita dei mercati esteri; operazioni di M&A per ampliare la gamma di offerta.

Banca Profilo si aspetta che la società chiuda l'anno con ricavi di 49,3 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 13 milioni di euro e un utile netto di 8 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 57,4 milioni di euro, 15,8 milioni di euro e 10 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 63,1 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 18,5 milioni di euro e un utile netto di 11,9 milioni di euro. Nel processo di quotazione, Banca Profilo ha assistito Cofle in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.