Cofle annuncia forte crescita fatturato a fine settembre

(Teleborsa) - Cofle, azienda quotata su Euronext Growth Milan specializzata nei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive ha annunciato un fatturato consolidato al 30 settembre 2021 di 40,1 milioni di Euro, in crescita del 53,7% rispetto ai 26,1 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.



La forte crescita è stata trainata da entrambe le linee di Business del Gruppo: la linea di Business OEM, che produce cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium dell'automotive ha registrato un +72,6% rispetto allo stesso periodo del 2020; la linea di Business After Market, specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore automotive, ha segnato un +32 % rispetto ai primi nove mesi del 2020.